Орел обзаведется общественной палатой

Общественный совет при мэре города Орла канет в прошлое?

Мэр Юрий Парахин издал постановление о создании Общественной палаты города Орла. Одновременно признаны утратившими силу постановления администрации «Об Общественном совете города Орла» и «Об Общественном совете при мэре города Орла». Мэр также утвердил положение о новом коллегиальном органе, который, судя по документу, будет независимым и работающим на общественных началах. Основная функция — обеспечить взаимодействие горожан и некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, с органами местного самоуправления города Орла.

Кроме того, палата потребовалась для осуществления общественного контроля за деятельностью городской власти. В документе подчеркнуто, что палата формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан и некоммерческих организаций и не является юридическим лицом. Наименование «Общественная палата города Орла» запрещено использовать в наименованиях органов местного самоуправления и организаций. Решать свои задачи новый орган будет путем привлечения граждан и некоммерческих организаций к реализации неких стратегий, выдвижения и поддержки гражданских инициатив.

Также членам палаты позволено давать рекомендации органам местного самоуправления при определении приоритетов в области муниципальной поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в городе Орле. В состав Общественной палаты будет входить 21 член, причем ее членом может быть гражданин, достигший возраста восемнадцати лет и не имеющий ограничений в соответствии с нормами законодательства.

Правом на выдвижение кандидатов обладают некоммерческие организации. Каждая некоммерческая организация, деятельность которой в сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет, вправе предложить одного кандидата из числа граждан, которые имеют место жительства на территории города Орла. Одна треть состава утверждается мэром представлению зарегистрированных на территории Орла структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Одна треть утверждается Орловским горсоветом народных депутатов по представлению зарегистрированных на территории города некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. И уже эти две трети определяют оставшийся состав. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и исчисляется со дня первого заседания нового состава.

ИА «Орелград»