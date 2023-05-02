Прокуратура обязала чиновников оборудовать контейнеры для мусора

2.5.2023 | 14:55 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Их количество оказалось недостаточным.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Прокурорская проверка соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами прошла в Троснянском районе. Нарушения выявили в деревне Сомово. Оказалось, что здесь количество оборудованных контейнерных площадок не отвечает сложившейся потребности.

Надзорное ведомство направило иск в суд. Он встал на сторону заявителя и обязал районную администрацию провести необходимые работы — установить новые контейнерные площадки исходя из потребностей населения.

Пока что решение не вступило в силу и может быть обжаловано, сообщает прокуратура Орловской области.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования