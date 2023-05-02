Прокуратура обязала чиновников оборудовать контейнеры для мусора

Их количество оказалось недостаточным.

Прокурорская проверка соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами прошла в Троснянском районе. Нарушения выявили в деревне Сомово. Оказалось, что здесь количество оборудованных контейнерных площадок не отвечает сложившейся потребности.

Надзорное ведомство направило иск в суд. Он встал на сторону заявителя и обязал районную администрацию провести необходимые работы — установить новые контейнерные площадки исходя из потребностей населения.

Пока что решение не вступило в силу и может быть обжаловано, сообщает прокуратура Орловской области.

ИА «Орёлград»