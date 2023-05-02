Реестр земли для частных домов сформируют в Орловской области

Соответствующее распоряжение издали власти региона.

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Соколов утвердил «Порядок формирования реестра земельных участков с категорией земель «земли населенных пунктов», находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков с категорией земель «земли населенных пунктов», государственная собственность на которые не разграничена». Речь в документе идет об участках, предназначенных для предоставления в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства.

Документ, как следует из преамбулы, принят в целях реализации инициативы «Мой частный дом». Последняя входит в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденный распоряжением правительства страны еще в октябре 2021 года. Полномочия по формированию реестра земельных участков для предоставления под частную жилую застройку возложены на областное управление градостроительства, архитектуры и землеустройства.

В реестр будут включаться земельные участки, соответствующие ряду обязательных требований в части категории земель, вида их разрешенного использования, площади, соответствия вида права собственности документам территориального планирования и градостроительного зонирования. Также обязательным условием является отсутствие в границах участков ограничений их использования, в том числе в виде зон с особыми условиями использования территорий.

Обязательно наличие документации по планировке территории и свободный доступ к такой земле – должен быть обеспечен проход или проезд от земельных участков общего пользования, в том числе путем установления сервитута. Кроме того, участки под частную застройку должны быть обеспечены «объектами инфраструктуры в соответствии с параметрами планируемого строительства систем инженерно-технического обеспечения, предусмотренными проектами планировки территории». Также чиновники должны следить за обеспечением доступа земельных участков к объектам коммунальной и социальной инфраструктуры, коммунального обслуживания и торговли.

Земельные участки, не соответствующие перечню обязательных требований, в реестр включать запрещено. Сам реестр ведется в электронном виде и в него включается такая информация о земельных участках, как: кадастровый номер, местоположение, категория земель, разрешенное использование, площадь в квадратных метрах, вид собственности и кадастровая стоимость. Сведения, внесенные в реестр, должны размещаться в свободном доступе в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр».

ИА «Орелград»