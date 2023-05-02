В Орле сотрудники МЧС спасли летучую мышь

2.5.2023 | 10:13 Новости, Происшествия

Животное залетело в кухонную вытяжку.

Фото: пресс-служба Управления МЧС по Орловской области (иллюстративное)

Необычный вызов поступил из Лужков с улицы Заречной от местных жителей. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области. Сотрудники поисково-спасательной службы выехали на место и извлекли летучую мышь из вытяжки.

Также за прошедшие выходные сотрудники орловского УМЧС дважды выезжали на звонки, связанные с деревьями. Оба случая произошли в Орле.

На улице Карла Маркса дерево упало на электрические провода. Его распилили и убрали. На Советской «жертвой» стали уже не провода, а автомобиль. Эту проблему тоже оперативно решили.

ИА «Орёлград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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