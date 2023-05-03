Казну Орла пополнили детсады и транспорт

Издан отчет об использовании муниципального имущества и землепользовании.

Полная балансовая стоимость муниципального имущества города Орла на конец 2022 года составляла 38,058 миллиарда рублей. Такие данные на своем официальном сайте обнародовала администрация областного центра. Из отчета следует, что в 2022 году в муниципальную собственность были приняты три детских сада, пассажирский транспорт, а также проектно-сметная документация на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. Кроме того, были поставлены на учет в Управлении Росреестра по Орловской области 11 бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры.

«Зарегистрировано право муниципальной собственности на восемь объектов инженерной инфраструктуры и два здания, — сообщает мэрия. — Из состава муниципальной казны исключены 38 нежилых помещений общей площадью 5685,8 квадратных метров, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. Это позволило на 3,8 миллиона рублей сэкономить расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг».

В соответствии с Федеральным законом № 518-ФЗ в минувшем году в областной столице продолжалась работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. В результате была осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности на 448 муниципальных жилых помещений. Также была проведена независимая оценка 100 объектов муниципального недвижимого имущества, изготовлена техдокументация на 174 автомобильные дороги общего пользования местного значения и 17 технических планов на объекты недвижимости. Добавим, что доходы от использования и реализации муниципального имущества и земельных участков в 2022 году, по оценкам администрации города Орла, в прошлом году составили 421,1 миллиона рублей, что на 44,2 миллиона рублей или на 11,7 процента больше, чем было в 2021 году.

ИА «Орелград»