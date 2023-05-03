Орловчанина осудили за незаконный сбыт оружия

3.5.2023 | 16:29 Закон и порядок, Новости

Мужчина пытался продать ружьё покойного деда.

Фото: Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области (иллюстративное)

Как сообщает прокуратура Орловской области, житель Орла унаследовал от своей умершей бабушки часть дома, расположенного в Покровском районе. В своих новых владениях он обнаружил незарегистрированное оружие.

Однако орловчанин не поспешил сдавать или легализовывать ружьё, а решил продать его местному жителю. Незаконная сделка состоялась в ноябре 2020-го года.

В итоге районный суд признал его виновным по соответствующей статье УК (122) и приговорил к 300 часам обязательных работ. Пока что приговор не вступил в силу.

ИА «Орёлград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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