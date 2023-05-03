Орловские спасатели уничтожили 280 боеприпасов за сутки

3.5.2023 | 12:42 Новости, Происшествия

Все они относятся к периоду Великой Отечественной войны.

пресс-служба Управления МЧС по Орловской области

279 боеприпасов изъяли и уничтожили в Троснянском районе. Как сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области, среди них были артиллерийские снаряды, патроны и гранаты.

Ещё один артиллерийский снаряд изъят и уничтожен в Глазуновском районе. Задание выполняли сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы.

Такое число уничтоженных боеприпасов можно считать рекордным. Например, по итогам длинных выходных сообщалось об уничтожении всего лишь одного такого объекта. Очевидно, изменения в статистике связаны с проведением ежегодной поисковой акции «Вахта Памяти», первый этап которой вступает в свою завершающую фазу.

ИА «Орёлград»

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