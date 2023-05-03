Орловский суд дал иностранцу 11 лет

3.5.2023 | 12:33 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Его признали виновным в сбыте крупной партии наркотиков.

ИА «Орелград»

Приговор гражданину Узбекистана вынес Мценский районный суд.

Как установили правоохранительные органы, осуждённый вступил в сговор с другими лицами и забрал из тайника 120 свёртков с наркотическими средствами общей массой свыше 200 граммов. Всё это он привёз в Орловскую область.

Однако «развернуть торговлю» в нашем регионе у него не получилось – вмешались сотрудники полиции. В итоге мужчина оказался на скамье подсудимых, уголовное преследование в отношении его подельников ведётся отдельно.

Приговором стали 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Отягчающими обстоятельствами стали размер партии, преступная деятельность в группе, а также использование интернета.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

ИА «Орёлград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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