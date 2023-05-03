Почти 7000 орловцев решили купить патенты

Орловцы все активнее покупают право у государства право на бизнес.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, уже почти семь тысяч предпринимателей региона получили патенты. Речь идет об одной из форм упрошенной системы налогообложения, при которой стоимость патента является своего рода уплаченным государству налогом. А сам патент дает его обладателю право на ведение определенного вида предпринимательской деятельности на определенной территории и в определенные сроки.

Согласно статистике, приведенной региональным Управлением ФНС, только в первом квартале текущего года налоговым органом было принято от индивидуальных предпринимателей 1366 заявлений на получение патента. Всего в регионе насчитывается более 18 тысяч бизнесменов. То есть, из них почти половина применяет патентную систему налогообложения. Для малого и среднего бизнеса эта форма расчетов с государством удобна, ведь такие предприниматели могут получить патент на удобный для них срок (даже на один или два месяца), но не более 12 месяцев. При этом численность наемных работников у них не должна превышать 15 человек.

«Патентная система налогообложения не требует составления и сдачи налоговой отчетности, а спектр видов предпринимательской деятельности, в отношении которых возможно применение ПСН, довольно обширный: от ведения ветеринарной деятельности до услуг по изготовлению валяной обуви, — говорят в областной налоговой службе. — Быстро рассчитать сумму налога при применении ПСН для конкретного вида предпринимательской деятельности поможет сервис ФНС России «Налоговый калькулятор – расчет стоимости патента».

Чтобы получить патент, предприниматель должен подать в налоговый орган заявление установленного образца как минимум за 10 дней до начала ведения деятельности. В течение пяти дней со дня получения такого заявления специалисты обязаны либо выдать ему патент, либо официально уведомить его об отказе в выдаче патента. Отказ возможен, например, в случае, если указанный в заявлении род деятельности не относится к патентной системе налогообложения.

«В случае истечения срока действия патента, снятие с учета в качестве налогоплательщика ПСН осуществляется налоговыми специалистами в течение пяти дней», — добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»