«У нас хорошая связка!» Андрей Клычков побывал на производстве «Орелстройиндустрии»

Губернатор Орловской области оценил ход модернизации производства и пообщался с сотрудниками.

Андрей Клычков заявил, что правительство и крупнейший застройщик региона ПАО «Орелстрой» работают в тесной связке.

Экскурсию по предприятию для губернатора провел директор компании «Орелстройиндустрия» Юрий Никулин. Он показал главе региона производство панелей для многоквартирных домов, а также рассказал об этапах модернизации предприятия и закупке современного оборудования. Юрий Никулин подчеркнул, что поддержка работоспособности завода важна в том числе и для экономики региона, именно поэтому намеченные планы реализуют в тесном сотрудничестве с областным правительством.

Сегодня «Орелстройиндустрия ПАО «Орелстрой» является одним из лидеров среди предприятий строительной индустрии в Орловской области. На заводе производят сборные железобетонные конструкции, бетон, конструкции из ПВХ, тротуарную плитку, бордюры и многое другое. Все это используют при возведении объектов застройщика «Орелстрой».

– Мы внимательно смотрим за проектами «Орелстроя», где и какие дома будут вводиться. Наша задача сопутствующая – обеспечить необходимую инфраструктуру, чтобы рядом появлялись школы, детские сады, так что без вас никуда, – отметил Андрей Клычков, обращаясь к работникам «Орелстройиндустрии». – Мне кажется, у нас хорошая связка!

Одно из направлений сотрудничества – субсидирование процентных ставок для ипотечных кредитов. Один процент возмещает региональный бюджет, еще один процент берет на себя крупнейший застройщик региона «Орелстрой». В итоге покупатели получают более доступную процентную ставку и снижают свою долговую нагрузку.

РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ — ПАО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ОРЕЛСТРОЙ». САЙТ — ORELSTROY.RU.