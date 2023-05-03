В Орле у Каховки появилась опасная «ловушка»

3.5.2023 | 10:26 Новости, Происшествия

Орловчане обнаружили рядом с памятником провал под землю.

Фото: «Орёлтаймс» / Кирилл Федько

Как сообщает «Орёлтаймс», опасный участок находится менее чем в десяти метрах от орловского памятника героям гражданской войны. Провалиться в это отверстие «с головой» невозможно, но вот повредить конечности, особенно ребёнку или пожилому – вполне реально.

К тому же, как отмечают орловчане в соцсетях, подобные явления, возникающие в знаковых городских местах, не добавляют позитивного имиджа областному центру.

Памятник открыт в 1976-м году. Окружающую его территорию последний раз благоустраивали в 2016-м году, к 450-летнему юбилею Орла. Позднее её с переменным успехом пытались озеленить, высаживая здесь деревья.

Фото: «Орёлтаймс» / Кирилл Федько

ИА «Орёлград»

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