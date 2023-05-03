Задержан орловчанин, подозреваемый в дачных кражах

3.5.2023 | 14:55 Закон и порядок, Новости, Происшествия

В полиции считают, что на нём может быть как минимум два преступления.

ИА «Орелград»

Как сообщает региональное Управление МВД, в отделение полиции по Орловскому муниципальному округу независимо друг от друга обратились две женщины — хозяйки дачных домов. Орловчанки рассказали, что кто-то проник в строения и похитил электрические провода и другое имущество (в частности, триммер и матрас).

В одном случае злоумышленник перелез через забор и сбил замок. В другом – выломал дверь. Общая сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей.

Вскоре полиция установила и задержала подозреваемого – 37-летнего мужчину. Установлено, что он сдал  похищенные провода в пункт приёма металла, но не успел сбыть другое имущество.

ИА «Орёлград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2023 год

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