На Орловщину из Сербии привели 347 тыс яблонь

Карантинных организмов в них не обнаружено.

Об этом сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора. Всего в регион прибыло 347 880 штук саженцев и подвоев яблонь пяти разных сортов. Деревья разделены на 38 партий. Яблони предназначались для АО «Автокомплекс» и ООО «Далк».

Выборочные исследования на наличие карантинных организмов (а также ГМО) проводились в аккредитованной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» (Федерального центра охраны здоровья животных). Так как результаты оказались положительными, Управление выдало компаниям соответствующие акты фитосанитарного контроля.

Напомним, что недавно в Орловской области аннулировали документы на 1100 тонн зерна по причине того, что собственник не провёл необходимые исследования.

ИА «Орёлград»