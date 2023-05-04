Орловчанин поплатился за попытку дать взятку

Его оштрафовал мировой суд.

На скамье подсудимых оказался житель Ливенского района. В феврале этого года он попытался передать сотруднику ГИБДД денежные средства. Это «вознаграждение» должно было стать платой за непривлечение водителя к административной ответственности за неправильную перевозку детей.

Однако инспектор не соблазнился такими перспективами. В итоге неудачливый коррупционер ещё больше осложнил свою жизнь. В отношении него возбудили уголовное дело.

Правда, так как размер взятки не превышал 10 тысяч рублей, мировой судья, вынося приговор, ограничился относительно небольшим штрафом (размером в те же 10 тысяч рублей). Как сообщает прокуратура Орловской области, пока что приговор не вступил в законную силу.

ИА «Орёлград»