Орловчанин поплатился за попытку дать взятку

4.5.2023 | 10:56 Закон и порядок, Новости

Его оштрафовал мировой суд.

ИА «Орелград»

На скамье подсудимых оказался житель Ливенского района. В феврале этого года он попытался передать сотруднику ГИБДД денежные средства. Это «вознаграждение» должно было стать платой за непривлечение водителя к административной ответственности за неправильную перевозку детей.

Однако инспектор не соблазнился такими перспективами. В итоге неудачливый коррупционер ещё больше осложнил свою жизнь. В отношении него возбудили уголовное дело.

Правда, так как размер взятки не превышал 10 тысяч рублей, мировой судья, вынося приговор, ограничился относительно небольшим штрафом (размером в те же 10 тысяч рублей). Как сообщает прокуратура Орловской области, пока что приговор не вступил в законную силу.

ИА «Орёлград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2023 год

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