Орловские предприятия интересуются промышленной ипотекой

4.5.2023 | 12:51 Новости, Экономика

Об этом заявил губернатор.

Фото Инвестиционного портала Орловской области

Андрей Клычков поднял тему во время последнего эфира в социальных сетях.

По его словам, «Орёлтекмаш» уже направил в банки документы, необходимые для оформления этого вида поддержки. Также Клычков рассказал, что возможность участия в ней рассматривают ООО «Кабельный Завод «Эксперт-кабель», «Орловский бумажный комбинат», «Мценский литейный завод», ООО «Таймлесс» и другие предприятия.

Новая госпрограмма поддержки бизнеса стартовала в России с этого года. Планируется, что в её рамках субъекты предпринимательства смогут оформлять в ипотеку промышленные площадки – в стадии готовности или в стадии строительства. При этом часть финансовой нагрузки берёт на себя бюджет. Банки-участники программы выдают промышленную ипотеку по предельным ставкам 3% (для технологических компаний) и 5% (для остальных промпредприятий).

ИА «Орёлград»

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