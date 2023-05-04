Под Орлом построят поле для игры в мяч за 4 млн рублей

Подрядчиком стал предприниматель с неприятной арбитражной историей.

Новый объект с искусственным покрытием должен появиться в селе Звягинки на улице Колхозной. Подрядчик выбран в ходе электронного аукциона. Им стал Евгений Евгеньевич Клюев. Цена контракта — 4 095 903 рубля 65 копеек. Окончание работ – до 1 августа 2023 года включительно, указано в опубликованном на «Госзакупках» контракте. Срок гарантии качества результата работ составляет 5 лет

Арбитражный суд Республики Татарстан рассматривает иск к ИП Клюеву на 6,8 млн рублей. АС Ставропольского края в апреле взыскал с предпринимателя более миллиона рублей за невыполнение работ по субподряду в Пятигорске.

ИА «Орелград»