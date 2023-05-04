В Орле стало меньше безработных и больше самозанятых

Администрация города оценила состояние экономики в прошедшем году.

Как уже рассказывал «Орелград», администрация города Орла подвела итоги своей деятельности в 2022 году. Официально их озвучил мэр Юрий Парахин. В частности, в отчете дается оценка экономической ситуации. Чиновники акцентируют внимание на том, что экономическое развитие областной столицы в 2022 году происходило под влиянием санкционных ограничений в отношении Российской Федерации и «не было равномерным, хотя по многим показателям сохранилась положительная динамика».

Официальные данные мэрии говорят о том, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства на начало 2023 года составило 12,7 тысячи единиц, или 98,8 процента к уровню предыдущего года. Из них 1,5 тысячи единиц были созданы в 2022 году. Одновременно с этим на 4,4 тысячи человек (в 1,6 раза) увеличилось количество самозанятых граждан, общее количество которых в Орле достигло 11,7 тысячи. Число официально зарегистрированных безработных уменьшилось за прошедший год на 37 процентов. По состоянию на 1 января 2023 года их количество составило 745 человек.

«Социальные контракты на осуществление предпринимательской деятельности в 2022 году заключили 286 жителей города Орла (в 2021 году – 232), общая сумма полученных ими выплат — более 80 миллионов рублей, — следует из данных администрации областного центра. — С 1 июля 2022 года размер максимальной выплаты по таким социальным контрактам был увеличен с 250 до 350 тысяч рублей. В региональном проекте поддержки бизнес-стартов в муниципальных образованиях Орловской области «Про100бизнес» в 2022 году приняли участие 88 субъектов малого и среднего предпринимательства города Орла».

ИА «Орелград»