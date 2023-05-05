Число пожаров Орловской области достигло двух тысяч

Десятки человек при таких происшествиях, к сожалению, погибли и пострадали.

В Орловской области, по оперативным данным, 2 мая был зарегистрирован 2000-ый пожар, внесенный в официальную статистику в текущем году. Такие данные приводит Главное управление МЧС России по региону. Согласно статистике, в указанных 2000 пожарах, к сожалению, погибло 23 человека, травмировано — 18 человек. При этом 20 человек было спасено. Доминирующие причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа, эксплуатации газового, печного и электрооборудования.

Напомним, что с 3 апреля на территории Орловской области установлено начало пожароопасного сезона, а с 19 апреля был введен особый противопожарный режим. В настоящий момент, по данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на всей территории Орловской области зарегистрирован 2-й класс пожарной опасности. Однако в ГУ МЧС предупреждают: вследствие положительных среднесуточных температур окружающего воздуха, установившегося класса пожарной опасности, а также в связи с выходом населения на приусадебные участки и выезда людей на природу, увеличивается риск перехода огня от сжигания усохшей травяной растительности и мусора на жилые постройки и лесные массивы, а также возникновение отдельных очагов природных пожаров.

Кроме того, традиционно существует вероятность перехода огня с сухой растительности на залежи торфа и возникновения отдельных очагов торфяных пожаров вследствие несоблюдения населением правил поведения в окололесной и лесной зоне. По статистике, на территории четырнадцати районов Орловской области находятся месторождения торфа общей площадью 7,73 тысячи га. Общая площадь лесов региона составляет 208,8 тысячи га, то есть они занимают 8,3 процента общей земельной площади. Из них более 23 процентов приходится на хвойные леса.

ИА «Орелград»