Клычков встретился с родственницей Тургенева

Губернатор пообщался с праправнучкой двоюродной сестры писателя.

Встреча Андрея Клычкова с Натальей Чаурской и её супругом Умберто Сомилене состоялась в Орловском объединенном государственном литературном музее Тургенева. Также в ней участвовал директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин и сотрудники музея.

Губернатор поблагодарил родственницу Тургенева за приезд в наш регион и преподнёс ей в подарок росток Тургеневского дуба. В свою очередь, Чаурская передала в фонд музея архивные семейные фотографии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Недавно Тургеневский дуб, погибший в «Спасском» в 2021-м году, обрёл новую жизнь в Орле, где высадили саженцы знаменитого дерева. Кроме того, на встрече Андрей Клычков рассказал, что из корней упавшего дуба пробился новый росток.

ИА «Орёлград»