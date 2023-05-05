Орловский хоккеист попал в список Forbes

Доходы Александра Никишина оценили в десятки миллионов.

Орловчанин вошёл в число 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет — «З0 до 30» — который составляет Forbes. Издание оценило его примерный доход за один сезон в 50 миллионов рублей (без учёта бонусов).

Также в категории «Спорт и киберспорт» значатся ещё девять выскооплачиваемых молодых российских спортсменов. Из списка этих и других номинантов жюри, экспертный совет и редакция издания выберут итоговый топ-30.

Сейчас Никишину 21 год. В данный момент он играет за петербургский клуб «Ска». В российском чемпионате последнего сезона орловчанин забил 11 шайб и отдал 44 передачи, став лучшим ассистентом лиги.

ИА «Орёлград»