Орловский хоккеист попал в список Forbes

5.5.2023 | 11:51 Новости, Спорт

Доходы Александра Никишина оценили в десятки миллионов.

Фото: www.ska.ru

Орловчанин вошёл в число 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет — «З0 до 30» — который составляет Forbes. Издание оценило его примерный доход за один сезон в 50 миллионов рублей (без учёта бонусов).

Также в категории «Спорт и киберспорт» значатся ещё девять выскооплачиваемых молодых российских спортсменов. Из списка этих и других номинантов жюри, экспертный совет и редакция издания выберут итоговый топ-30.

Сейчас Никишину 21 год. В данный момент он играет за петербургский клуб «Ска». В российском чемпионате последнего сезона орловчанин забил 11 шайб и отдал 44 передачи, став лучшим ассистентом лиги.

ИА «Орёлград»

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