«Толчок к развитию хоккея». Орёл посетили легенды из хоккейной сборной СССР

30 апреля в Орле состоялся настоящий спортивный праздник.

На закрытие любительского первенства области по хоккею (40+) приехали звезды советского спорта из команды «Легенды хоккея», выступающей в Ночной хоккейной лиге.

На открытие матча прибыли первый вице-губернатор Орловской области Владимир Ивановский и спикер Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

Тренером команды «Легенды хоккея» является Владимир Семёнович Мышкин, бывший вратарь сборной СССР, «Крыльев Советов» и московского «Динамо». Именно он отстоял на ноль в легендарном матче Кубка Вызова, завершившемся победой советских хоккеистов со счётом 6:0.

Вместе с ним приехали олимпийские чемпионы Сергей Светлов и Евгений Давыдов, 3-кратный чемпион мира Вячеслав Анисин, чемпион мира Юрий Леонов и чемпион СССР Игорь Мишуков.

В заключительном матче сезона встретились чемпионы из команды «Основа» и сборная лучших игроков из команд «Легион», «СЛАМС», «Арсенал», «Русагро» и «Строитель». Игра закончилась со счётом 8:3 в пользу «Основы».

На открытие матча прибыли первый вице-губернатор Орловской области Владимир Ивановский и спикер Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

«Сегодня на Орловщине большой праздник. Праздник спорта. И вообще, сегодня Орловская область становится не только литературной столицей России, но и, самое главное, – спортивной», – обратился к собравшимся Музалевский, вспомнив и турнир по самбо, которым он сам занимался, который проходил в Орле в этот же день.

«Ледовая Арена», расположенная в Зареченском микрорайоне, принимала бесплатно всех гостей. Для них были приготовлены автографы легендарных советских хоккеистов, горячий чай, шоу-программа и награждение призёров областного первенства. Зрителей было довольно много, и они смогли воочию оценить уровень мастерства советских хоккеистов. Пусть они и не показывали максимума своих скоростей, но умение читать игру и отдавать разрезающие передачи не зависит от возраста. Хоккейные эстеты могли получить искреннее удовольствие от комбинаций «Легенд хоккея».

«Самое главное – это праздник для любителей хоккея, для тех, кто занимается хоккеем, для зрителей. Самое главное сегодня – не спортивный результат, а те эмоции, которые на лицах игроков, на лицах болельщиков. Они рады, счастливы. Хоккей для этого и нужен, он объединяет людей. Это одно из достоинств хоккея», – отметил Владимир Мышкин, не выходивший на лёд, но внимательно следивший за происходящими событиями.

Праздник хоккея

Упорной борьбы, впрочем, не получилось. Хоккеисты «Основы» были заметно сильнее соперников. Но это не значит, что проигравшие остались недовольными.

«Праздник действительно удался. Редко бывают в Орле события такого масштаба, с такими звёздами. Мы же родились и жили в Советском Союзе. Увидеть вживую легенд хоккея – это мечта. А если ещё выйти на лёд и с ними поиграть… Вот Анисина обыграл, плюсик себе поставил», – поделился впечатлениями Алексей Сьянов, хоккеист команды «СЛАМС».

С бывшими игроками сборной СССР на лёд выходил и генерал Ивановский, с детства увлечённый хоккеем и периодически тренирующийся с «Легендами хоккея». Во вступительной речи первый вице-губернатор отметил, что за день до этого Центральный спортивный клуб армии отмечал свой вековой юбилей, и именно в этот день армейцы одержали победу в финале Кубка Гагарина над казанским «Ак Барсом». Не скрывая своих клубных пристрастий, Ивановский поздравил всех с этим событием.

«Я с детства занимался хоккеем, потом 37 лет в армии служил. Сегодня закрытие первенства любительских команд Орловской области. Прибыли легенды советского хоккея, которые показывают нам мастер-класс. Сегодня все лучшие призёры играют, в конце будет церемония поздравления. Я считаю, что это даст хороший толчок к развитию нашего хоккея. Думаю, это станет хорошей традицией, если они ежегодно будут приезжать на закрытие нашего фестиваля», – рассказал нам Ивановский, забросивший, к слову, одну из последних шайб в этой игре.

Прошедший праздник не мог состояться без поддержки предпринимателя Олега Карпикова, который является руководителем и хоккеистом команды «Основа». Он неравнодушен к развитию орловского хоккея и всегда приходит на помощь, когда это нужно.

«Я очень рад, что легенды советского хоккея приехали в город Орёл. Олимпийские чемпионы, чемпионы мира, чемпионы СССР. Что они посетили матч закрытия первенства Орловской области в дивизионе 40+, где участвовали хоккейные команды «Основа», «Ледовая Арена», «СЛАМС», «Строитель», «Арсенал», «Легион». Я выражаю искреннюю благодарность всем капитанам и руководителям команд – Симонову Владиславу, Варламову Ивану, Агаркову Андрею, Чеботареву Валерию, Совкову Сергею – за то, что мы на высоком уровне смогли организовать этот праздник. Команда «Основа» рада подарить всем участникам турнира, зрителям хороший праздник, в котором участвуют такие звёзды. Выражаю также благодарность администрации области в лице первого вице-губернатора Ивановского Владимира Сергеевича, председателя областного совета Музалевского Леонида Семёновича, а также департаменту спорта и Берестову Алексею Игоревичу. Они способствовали проведению этого турнира, приняли участие в закрытии, поздравили хоккеистов. Это важно как для участников турнира, так и для зрителей. Хотелось, чтобы хоккей в Орле поднялся на более высокий уровень. Поэтому и были приглашены олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Надеюсь, что такие турниры будут продолжаться», – рассказал нам меценат.

Молоды душой

Ветераны хоккея, конечно, привыкли к повышенному вниманию, но было видно, что в Орле они себя чувствуют комфортно и им всё нравится. Вячеслав Анисин – необычный ветеран. Он не только трижды выигрывал чемпионаты мира и Европы, восемь раз – чемпионат СССР, дважды – Кубок СССР и пять раз – Кубок европейских чемпионов, но и, сам родившись в спортивной семье, сумел воспитать олимпийскую чемпионку, фигуристку Марию Анисину и хоккеиста Михаила Анисина. Несмотря на 72-летний возраст, он выдерживает спортивные нагрузки. Отработав свой рабочий день, Анисин обычно приезжает на тренировку. По его словам, это как рукой снимает накопившуюся усталость.

В Орле ему понравилось:

«Это праздник хоккея. Есть команда, которая в Ночной хоккейной лиге в финал вышла. Для них это тоже праздник. Пять человек приехало из «Легенд хоккея». Всё-таки интересно. Суперсерию с канадцами играли – и переигрывали. Приятно, что гол забили. Зрителям приятно – и нам тоже хорошо. Там 18+, 40+, нам всем по 60. Нормально. Побольше было бы таких праздников. Может, не 8000 команд по России было бы, а тысяч 20–30».

Сергей Светлов – ещё одна легенда. На Олимпийских играх в Калгари вместе со сборной СССР он завоевал золотые медали и прославил свою страну на весь мир. Всего с 1980 по 1988 год в составе сборной СССР он провёл 154 матча и забросил 57 шайб. Ещё одну шайбу он забросил в Орле.

«Всех поздравляю с завершением вашего сезона. Лучшая команда поедет в Сочи, я слышал. Всем удачи. Сегодняшний день очень симпатичен, интересен. Очень шикарная атмосфера. Жаль, что трибуны не совсем полные. Ребятам очень приятно с нами общаться, мы с ними приятно общаемся. Поэтому хочу пожелать всем хорошего хоккея, успехов, здоровья. И с наступающими майскими праздниками!» – рассказал ветеран.

После финального свистка началась церемония награждения призёров регионального первенства. Раздав награды лучшим игрокам турнира, звёзды, присутствовавшие в президиуме, вручили бронзовые медали игрокам команды «Арсенал», серебряные – амчанам из «Русагро», а золотые – хоккеистам «Основы».

В их честь на ледовой арене Зареченского микрорайона заиграла бессмертная песня группы Queen «We are the Champions». В этот торжественный миг хоккеисты «Основы» получили золотые медали и Кубок первенства Орловской области.

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 19. АиФ-Орел