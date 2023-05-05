В Орле провели инвентаризацию недвижимости

Актуализированные данные позволят пополнить доходную часть бюджета.

По данным администрации Орла, в минувшем году в городе был реализован «План мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании региональных и местных бюджетов Орловской области». В его рамках, как пояснили власти, в областной столице выполнялись мероприятия по увеличению налоговых баз по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. В частности, городским управлением градостроительства в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) была внесена информация об адресах 5949 объектов недвижимости. Для сравнения, показатель 2021 года – 4102 адреса.

Кроме того, по запросам Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области мэрией была предоставлена информация в отношении 4017 должников (в 2021 году – 3749 должников). Также сообщается, что управлением муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) была проведена инвентаризация 390 земельных участков. Их проверяли на соответствие фактического использования земель виду разрешенного использования, исходя из которого установлена их кадастровая стоимость.

В результате данной работы в городе было выявлено несоответствие разрешенному использованию 10-ти земельных участков. По этим участкам в БУОО «МР БТИ» были направлены заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости. В рамках проведения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенной земли по 16 участкам были внесены изменения сведений о правообладателе в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Добавим, что в 2022 году поступление налога на имущество физических лиц в Орле увеличилось по сравнению с 2021 годом на 12,9 процента.

ИА «Орелград»