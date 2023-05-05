В Орле вытащили из западни енотовидную собаку

5.5.2023 | 15:15 Новости, Происшествия

Животное не могло выбраться из схода в подвал.

Фото: vk.com/oroo_kip

Необычный случай произошёл у многоквартирного дома на Степана Разина, 3. Как именно животное попало в ловушку, по собственной или чужой воле, пока не известно. Однако сообщается, что енотовидную собаку извлекли из схода не добровольцы, а профессиональный отловщик.

В ходе осмотра у ветеринара выяснилось, что это самец. Животное очистили от клещей и отправили на десятидневный карантин. Об этом сообщила Виталия Румянцева, руководитель орловской общественной организации помощи животным «Кот и пёс».

Подобные случаи происходят в Орле примерно один раз в несколько лет. Например, в 2016-м енота нашли на улице МОПРа на детской площадке.

ИА «Орёлград»

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