В Орле вытащили из западни енотовидную собаку

Животное не могло выбраться из схода в подвал.

Необычный случай произошёл у многоквартирного дома на Степана Разина, 3. Как именно животное попало в ловушку, по собственной или чужой воле, пока не известно. Однако сообщается, что енотовидную собаку извлекли из схода не добровольцы, а профессиональный отловщик.

В ходе осмотра у ветеринара выяснилось, что это самец. Животное очистили от клещей и отправили на десятидневный карантин. Об этом сообщила Виталия Румянцева, руководитель орловской общественной организации помощи животным «Кот и пёс».

Подобные случаи происходят в Орле примерно один раз в несколько лет. Например, в 2016-м енота нашли на улице МОПРа на детской площадке.

ИА «Орёлград»