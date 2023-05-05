В Орловской области трудоустроили 10 «земских медработников»

5.5.2023 | 12:53 Медицина, Новости

Таковы данные за этот год.

Фото: Администрация Орла (иллюстративное)

В 2023-м в медучреждения Орловской области по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» пришли работать 10 человек. В частности, свои кадры пополнили учреждения Орловского муниципального округа, Глазуновского, Залегощенского, Колпнянского, Новодеревеньковского, Новосильского и Урицкого районов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Специалисты, принимающие участие в программах, получают финансовую поддержку от государства. «Земские доктора» могут рассчитывать на суммы от одного до полутора миллионов рублей, «земские фельдшеры» — от 500 до 750 тысяч.

ИА «Орёлград»

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Орелград. 2023 год

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