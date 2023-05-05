Завтра в Орле начнут красить Тургеневский мост

5.5.2023 | 13:24 Важное, ЖКХ, Новости

Это является последним этапом ремонта.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Как сообщили в пресс-службе администрации города, сегодня рабочие закончат работы по бетонированию и обустройству опалубки. Ранее на мосту полностью заменили ограждение, состояние которого давно беспокоило горожан.

Ремонтом занимается ООО «Диал», оно же произвело новые секции с перилами, установленные на мост. Гарантия на бетонирование и на сами изделия составляет пять лет, на покраску – два года.

Работы ведутся с октября минувшего года. Стоимость контракта составляет около 20 миллионов рублей.

ИА «Орёлград»

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