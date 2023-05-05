Завтра в Орле начнут красить Тургеневский мост

Это является последним этапом ремонта.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, сегодня рабочие закончат работы по бетонированию и обустройству опалубки. Ранее на мосту полностью заменили ограждение, состояние которого давно беспокоило горожан.

Ремонтом занимается ООО «Диал», оно же произвело новые секции с перилами, установленные на мост. Гарантия на бетонирование и на сами изделия составляет пять лет, на покраску – два года.

Работы ведутся с октября минувшего года. Стоимость контракта составляет около 20 миллионов рублей.

ИА «Орёлград»