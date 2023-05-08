Детей, пострадавших в ДТП под Орлом, отпустили из больницы

В полиции рассказали о подробностях аварии.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области, причиной аварии действительно стал наезд на препятствие, но его спровоцировал другой водитель.

ДТП случилось накануне в 10:05 на трассе «Крым» на 376-м километре (территория Орловского муниципального округа). 57-летний мужчина ехал на SsangYong в сторону Москвы. Он попытался обогнать идущий впереди автомобиль и создал помеху ещё одной машине – «Форду Фокус», который двигался уже во встречном направлении.

В результате «Форд» допустил наезд на металлическое ограждение. Его водитель (женщина 1991-го года рождения) и двое пассажиров-мальчиков (2017-го и 2011-го годов рождения) получили телесные повреждения. Однако, как сообщает полиция, после оказания необходимой медицинской помощи их отпустили.

Ранее Департамент здравоохранения сообщал, что детей госпитализировали в НКМЦ имени Круглой, женщину – в Областную клиническую больницу.

ИА «Орёлград»