Госархив представил выставку с рассекреченными документами

Виртуальная выставка проходит под названием «Вы взрослели под грохот снарядов…».

Государственный архив Орловской области организовал проведение виртуальной историко-документальной выставки о детях военного времени «Вы взрослели под грохот снарядов…». Как сообщили в учреждении, она приурочена к 80-летию освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Экспонаты размещены на официальном сайте архива. Организаторы называют выставку уникальной, среди экспонатов есть и рассекреченные документы, и редкие документы из личных архивов.

Всего на выставке демонстрируется более 30 документов, в том числе из фондов Отдела по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью управления МВД по Орловской области, Штаба гражданской обороны Орловской области, областного совета Осоавиахима, областной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба, Ливенского детского приемника-распределителя, Коллекции документов, собранных в ходе Всесоюзной поисковой экспедиции «Летопись Великой Отечественной войны» студентами Орловского госуниверситета под руководством профессора В.Я. Воробьевой, личного фонда генерал-лейтенанта Г.С. Родина и др.

«Выставку открывают документы о прибытии в Орловскую область беженцев в первые дни войны и о введении хлебных и продовольственных карточек с указанием нормы детям от 22 августа 1941 года, о вынесении благодарности ученикам 32-й школы города Орла, участвовавшим в тушении зажигательных бомб при налете вражеской авиации, о введении трудовой повинности на уборке урожая для учащихся и др., — сообщают организаторы. — В период оккупации Орловской области дети пережили тяжелые испытания и стали очевидцами и жертвами жестоких преступлений немецко-фашистских захватчиков. На выставке экспонируются акты районных комиссий по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков об издевательствах фашистов над детьми, о гибели детей от голода, бомбежек и артиллерийских обстрелов, об угоне детей в Германию».

Документы свидетельствуют, что рано повзрослевшие мальчишки помогали громить врага и в действующей армии, и в партизанских отрядах, говорится в аннотации к выставке. Они разными путями стремились попасть на фронт, каждому из них хотелось стать сыном полка и сражаться наравне со взрослыми. Сохранились редкие фото юных защитников: сына полка 30-го Уральского добровольческого корпуса Вани Камышова, воспитанника 181-го запасного стрелкового полка Лени Петракова, партизана Дятьковского отряда Генриха Жукова…

«Многие дети в войну остались сиротами, — напоминают в архиве. — Для борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью в городе и области были организованы детские приемники-распределители, открывались новые детдома. Их содержание не всегда отвечало требованиям. Заслуживает внимания акт комиссии облисполкома о тяжелых материально-бытовых условиях проживания детей-сирот в Ливенском детприемнике. Для подростков создавались трудовые воспитательные колонии, их отправляли в ремесленные училища, Суворовские школы. Многие граждане брали к себе на воспитание детей-сирот».

Завершает выставку письмо старшего сержанта А.К. Лазарева сыну Владимиру, написанное в день окончания Великой Отечественной войны.

ИА «Орелград»