Под Орлом в ДТП пострадали дети

Госпитализированы двое мальчиков.

Авария произошла накануне около 10 часов 20 минут на 376-м километре автодороги «Крым» (в Орловском муниципальном округе, рядом с посёлком Снецкая Лука). Как сообщает Управление МЧС, водитель автомобиля допустил столкновение с отбойником.

На месте ДТП работали силы и средства 6-й Пожарной части, а также сотрудники ГИБДД и «Скорой помощи». Пострадали двое мальчиков (шести и двенадцати лет) и 32-хлетняя женщина. По информации Департамента здравоохранения, детей госпитализировали в НКМЦ имени Круглой, женщину – в Областную клиническую больницу.

ИА «Орёлград»