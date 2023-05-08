Под Орлом в ДТП пострадали дети

8.5.2023 | 11:15 Новости, Происшествия

Госпитализированы двое мальчиков.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Авария произошла накануне около 10 часов 20 минут на 376-м километре автодороги «Крым» (в Орловском муниципальном округе, рядом с посёлком Снецкая Лука). Как сообщает Управление МЧС, водитель автомобиля допустил столкновение с отбойником.

На месте ДТП работали силы и средства 6-й Пожарной части, а также сотрудники ГИБДД и «Скорой помощи». Пострадали двое мальчиков (шести и двенадцати лет) и 32-хлетняя женщина. По информации Департамента здравоохранения, детей госпитализировали в НКМЦ имени Круглой, женщину – в Областную клиническую больницу.

ИА «Орёлград»

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