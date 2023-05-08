В автохозяйстве орловских чиновников оказалось 69 машин

8.5.2023 | 17:34 Новости, Общество

Объявлен тендер на их техобслуживание и ремонт.

ИА «Орелград»

Начальная (минимальная) цена контракта – пять миллионов рублей. Контракт заключается на вторую половину этого года. Итоги конкурса подведут в конце текущего месяца.

Заказчиком выступает Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. В частности, в списке служебного автотранспорта БУ ОО «Орловское автохозяйство» значатся Mercedes-Benz-Sprinter-412D, ещё два Mercedes`а E класса, Lexus LS460, Toyota Camry, семь Volvo, по несколько Mitsubishi и Renault и Niva Chevrolet.

ИА «Орёлград»

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