В автохозяйстве орловских чиновников оказалось 69 машин

Объявлен тендер на их техобслуживание и ремонт.

Начальная (минимальная) цена контракта – пять миллионов рублей. Контракт заключается на вторую половину этого года. Итоги конкурса подведут в конце текущего месяца.

Заказчиком выступает Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. В частности, в списке служебного автотранспорта БУ ОО «Орловское автохозяйство» значатся Mercedes-Benz-Sprinter-412D, ещё два Mercedes`а E класса, Lexus LS460, Toyota Camry, семь Volvo, по несколько Mitsubishi и Renault и Niva Chevrolet.

ИА «Орёлград»