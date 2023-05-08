В Орле из-за электросамоката загорелась многоэтажка

Жильцов пришлось эвакуировать.
ЧП случилось накануне около 8:45 в районе «Алроса» на улице Емлютина. Очаг возгорания возник в девятиэтажном доме в первом подъезде на пятом этаже. На место выехали подразделения 1-й и 5-й, а также специализированной Пожарно-спасательных частей Орла.
Из горящей квартиры эвакуировали девочку подросткового возраста и мужчину, из соседних квартир — ещё 10 человек, также «опасный» подъезд пришлось временно покинуть ещё четырнадцати жильцам.
Как сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области, пожар возник в прихожей квартиры и распространился на 5 квадратных метров. Предполагаемой причиной является «неисправность в электросамокате и мотоцикле». Однако точные выводы будут сделаны после экспертизы.
Погибших и пострадавших нет.
ИА «Орёлград»