В Орле МФЦ изменит график работы

8.5.2023 | 10:27 Новости, Общество

Отделение на улице Ленина откроется позднее.

ИА «Орелград»

10 и 17 мая Отдел МФЦ  по городу Орлу и Орловскому муниципальному округу, расположенный на улице Ленина, 1, не будет предоставлять гражданам услуги с 9 до 10 часов. Причиной станет проведение «методического часа». В его рамках сотрудники учреждения рассматривают информацию о новых услугах, разбирают допущенные ошибки, проходят тестирование.

В данный период желающие могут получить государственные и муниципальные услуги в другом МФЦ Орла – по Северному району, на Рощинской, 21. Руководство МФЦ приносит клиентам извинения за доставленные неудобства.

Сегодня и завтра отделения МФЦ по Орловской области также не будут принимать граждан в связи с внеочередными выходными днями.

ИА «Орёлград»

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