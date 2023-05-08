В Орле вход в музей Тургенева завесят баннером

Такое распоряжение дал губернатор.

На входной группе здания музея разместят баннерное ограждение с изображением на литературную тему. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области. Задачу нужно будет выполнить до 10 июня.

Эта мера благоустройства является временной. Министерство культуры РФ ремонтировало здание музея к 450-летию Орла – ещё в 2016-м. Однако ведомство не приняло работы по входной группе до сих пор, даже после нескольких «переделок». Когда подрядчик должным образом выполнит работы, а заказчик их примет, баннер больше не понадобится.

ИА «Орёлград»