В Орле холода угрожают плодово-ягодным культурам

Орловские садоводы проявляют обеспокоенность.

Ночные температуры, упавшие ниже среднестатистических значений, могут неблагоприятно сказаться на яблонях, вишнях и черешнях, а также на смородине и крыжовнике.

Как сообщает «Орёлтаймс», эту информацию подтвердили, в том числе, в КФХ Чуряевой Орловского муниципального округа. «Яблони начинают цвести, и это приходится на заморозки. Мы провели обработки, надеемся, что они поддержат деревья, но в любом случае заморозки как-то скажутся на завязи. Для садоводов весна очень плохая», — рассказал Михаил Чуряев.

Отметим, однако, что в минувшем году погода на «майские праздники» тоже не была слишком тёплой. Однако это не помешало садоводам Орловской области заложить 63 гектара яблоневых садов (вместо 53 запланированных), а также получить итоговый урожай яблок выше средних показателей.

ИА «Орёлград»