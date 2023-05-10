Факты оплаты скрытых дорожных работ проверяют на мошенничество

КСП рассказала о нарушениях при проверке дорожных работ в сельской местности.

Аудиторы областной Контрольно-счетной палаты сообщили об итогах проверки результативности расходов областного бюджета в размере 650,434 миллиона рублей. Из отчета КСП следует, что деньги были выделены на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в ходе реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях». В ходе проверки было выявлено 15 нарушений действующего законодательства, в том числе нарушения при осуществлении государственных закупок на сумму 4,254 миллиона рублей. Выразились они в приемке услуг и работ, выполненных с ненадлежащим качеством.

Также были установлены нарушения в сфере управления и распоряжения государственной собственностью в части несоблюдения условий и порядка изъятия земельных участков для государственных нужд. Кроме того, контрольным органом отмечены факты оплаты скрытых и ответственных работ на сумму 241,157 миллиона рублей, приемка которых осуществлена с нарушением требований строительных норм и правил. По фактам выявленных нарушений в адрес руководителя казенного учреждения «Орелгосзаказчик» было внесено представление, которое было исполнено объектом контроля в установленные сроки.

«В рамках требований контрольного органа обеспечено выполнение некачественно выполненных работ и произведен повторный засев газонных трав на сумму 2,944 миллиона рублей, — перечисляет КСП. — Направлена претензия исполнителю, не оказавшему услуги должного качества, на сумму 144,3 тысячи рублей; приняты меры по недопущению в дальнейшем нарушений строительных норм и правил при выполнении работ. Органами контроля в сфере закупок три должностных лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения».

Результаты проверки также были направлены в прокуратуру Орловской области. По итогам их рассмотрения в адрес регионального департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ, «Орелгосзаказчика» и подрядчика внесены представления. Кроме того, ОМВД России по Кромскому району в отношении подрядчика проводится процессуальная проверка в порядке статьи 37 УПК РФ по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»