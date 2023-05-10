Около 5 тысяч тонн орловского зерна не дошли до потребителей

Сопроводительные документы признали недействительными.

Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, 3 партии зерна общим объёмом 4978 тонн предназначались «для пищевых целей». Однако орловское ООО «Декар-Корсаково» допустило факт недостоверного декларирования. Как выяснилось, испытания (на соответствие зерна требованиям Таможенного союза) проводились в лабораториях, которые не входят в Единый государственный реестр аккредитованных лиц, а также в Единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС.

В итоге декларации признали недействительными, а компании выдали предостережения. Зерно не вышло в оборот.

Кроме того, Россельхознадзор сообщил о ещё одном факте недостоверного декларирования зерновой продукции. На этот раз проблемой стала одна партия зерна пшеницы в 400 тонн, также предназначенная «для пищевых целей». Нарушение допустил индивидуальный предприниматель — глава КФХ Лисицына. Орловчанка оформила декларацию не по единой форме, утверждённой решением Коллегии Евразийской экономической комиссии, и сообщила государству не все необходимые сведения.

ИА «Орёлград»