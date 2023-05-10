Орловчанина подозревают во взятке сотруднику «Орёлводоканала»

10.5.2023 | 10:47 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Предполагаемая «цена вопроса» — 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

Уголовное дело по статье 291 («дача взятки») возбуждено в отношении гражданина, занимающего в одном из ООО должность менеджера по сбыту. Как считает следствие, в период с марта 2020-го по апрель 2021-го года мужчина передал сотруднику «Орёлводоканала» незаконные денежные вознаграждения на общую сумму 40 тысяч рублей. «Получателем» стал сейчас бывший, а тогда действующий начальник Управления по закупкам и снабжению муниципального предприятия

Деньги передавались в обмен на совершение определённых действий в пользу данной компании. Дело возбуждено Следственным комитетом по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ и УМВД России по Орловской области. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Что касается экс-начальника Управления «Орёлводоканала», то в отношении него возбудили отдельное уголовное дело, которое уже передано в суд.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования