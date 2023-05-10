Орловчанина подозревают во взятке сотруднику «Орёлводоканала»

Предполагаемая «цена вопроса» — 40 тысяч рублей.

Уголовное дело по статье 291 («дача взятки») возбуждено в отношении гражданина, занимающего в одном из ООО должность менеджера по сбыту. Как считает следствие, в период с марта 2020-го по апрель 2021-го года мужчина передал сотруднику «Орёлводоканала» незаконные денежные вознаграждения на общую сумму 40 тысяч рублей. «Получателем» стал сейчас бывший, а тогда действующий начальник Управления по закупкам и снабжению муниципального предприятия

Деньги передавались в обмен на совершение определённых действий в пользу данной компании. Дело возбуждено Следственным комитетом по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ и УМВД России по Орловской области. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Что касается экс-начальника Управления «Орёлводоканала», то в отношении него возбудили отдельное уголовное дело, которое уже передано в суд.

ИА «Орёлград»