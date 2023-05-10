Орловская область потратила 13 миллиардов, а заработала 12

Представлен отчет об исполнении бюджета региона за первый квартал 2023 года.

Губернатор Андрей Клычков утвердил отчет об исполнении областного бюджета за первый квартал 2023 года. Объемный документ был разработан региональным департаментом финансов. Этому ведомству Клычков поручил подготовить уже утвержденный им отчет и направить его на рассмотрение в Орловский областной Совет народных депутатов и Контрольно-счетную палату Орловской области. Последняя должна его проанализировать и вынести свое заключение, в том числе дать рекомендации в случае необходимости. Данная процедура предусмотрена региональным законом «О бюджетном процессе в Орловской области».

Что касается основных параметров бюджета, то расходы по итогам первого квартала 2023 года составили 13,027 миллиарда рублей при общегодовом плане 55,847 миллиарда рублей. За отчетный период времени бюджет был исполнен с дефицитом. Дело в том, что доходы областного бюджета составили в первом квартале 12,132 миллиарда рублей при годовом плане 51,373 миллиарда. Собственные налоговые и иные доходы региональной казны за первые три месяца текущего года составили 661 миллион рублей, то есть область самостоятельно заработала только половину своих доходов.

На чем удалось заработать региону? Большая часть собственных поступлений была сформирована за счет местных налогов, в том числе на прибыль. Совокупные налоговые доходы в первом квартале составили 4,063 миллиарда рублей, или три четверти всех собственных доходов. Из них налог на прибыль организаций принес казне 2,472 миллиарда рублей. Поступления от налога на доходы физических лиц составил 1,591 миллиарда рублей. Оставшуюся сумму собственных доходов принесли, в основном, различные акцизы, в том числе на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов.

ИА «Орелград»