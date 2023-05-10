Под Орлом «Скорая» с пациентом застряла в поле

Пришлось звонить в МЧС.

Инцидент произошёл 8 мая около 11 часов в Новосильском районе у деревни Маслово. «Скорая помощь» везла больного в медицинское учреждение.

8 мая в 11.13 на телефон 101 поступило сообщение о том, что неподалёку от деревни Маслово Новосильского района в поле застрял автомобиль Скорой помощи, который вёз больного в больницу, однако увязла в земле, проезжая мимо распаханного поля. Медикам пришлось обращаться в чрезвычайное ведомство.

На место выехали сотрудники местной 28-й пожарно-спасательной части. Они прицепили «Скорую» к своему спецавтомобилю с помощью троса и освободили врачей и пациента из плена. После этого поездка в больницу продолжилась. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Ранее стало известно, что в Краснозоренском районе в горящем автомобиле обнаружили мёртвое тело.

ИА «Орёлград»