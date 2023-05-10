Сегодня утром в Орле полностью выгорел дом

ЧП случилось на улице Цветаева.

В Управлении МЧС по Орловской области об этом узнали на рассвете, около четырёх часов. Горел нежилой расселённый многоквартирный дом. К месту ЧП тут же направили сотрудников ближайших пожарно-спасательных частей города (1-й и 3-й, а также специализированной).

Как сообщает пресс-служба Управления, на момент их приезда здание горело открытым пламенем практически по всей площади. В итоге пламя практически уничтожило дом изнутри. Однако пожарные не позволили огню пойти дальше.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

ИА «Орёлград»