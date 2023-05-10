Сегодня утром в Орле полностью выгорел дом

10.5.2023 | 10:36 Новости, Происшествия

ЧП случилось на улице Цветаева.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

В Управлении МЧС по Орловской области об этом узнали на рассвете, около четырёх часов. Горел нежилой расселённый многоквартирный дом. К месту ЧП тут же направили сотрудников ближайших пожарно-спасательных частей города (1-й и 3-й, а также специализированной).

Как сообщает пресс-служба Управления, на момент их приезда здание горело открытым пламенем практически по всей площади. В итоге пламя практически уничтожило дом изнутри. Однако пожарные не позволили огню пойти дальше.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования