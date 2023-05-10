Территорию комплексного развития на Щепном увеличили на треть

Изменения в постановление администрации Орла внес мэр.

Решение о комплексном развитии территории жилой застройки территории, ограниченной улицами МОПРа, Латышских Стрелков и переулком Щепным, было принято в феврале 2023 года. В новом постановлении площадь КРТ увеличена до 0,88 га. Теперь территория включает несколько новых объектов и доходит до улицы Некрасова. Предполагается снести еще три частных жилых дома, хозпостройки, гаражи. Минимальный объем будущего строительства жилья увеличен с 4 860 кв. м до 7 920 кв. м.

При первой конфигурации участка говорили о возведении одного многоквартирного дома до 12 этажей. На реализацию проекта отводится 10 лет. Застройщик будет определен в ходе конкурса.

ИА «Орелград»