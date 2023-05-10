Турпоток в зарубежные страны на майские праздники вырос на 25%

В текущем году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем в аналогичный период в 2022 году.

Заметно вырос турпоток в Азию, а страны СНГ приняли меньше путешественников из России. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Самыми популярными направлениями у россиян стали Беларусь, Казахстан и Турция. В период с 29 апреля по 9 мая поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки.

У орловчан на майские праздники был востребован отдых в Египте, Турции и Казахстане. Из области в Египет уехало 11% туристов, на Турцию пришлось 9% выездного турпотока, в Казахстан же отправилось более 8% жителей.

Жители Орловской области не спешат совсем отказываться от внутреннего туризма, на майских праздниках они чаще всего выезжали в соседние регионы. Около 27% абонентов оператора, отправившиеся в праздничные дни в путешествие по стране, встречались с родными и близкими в Курской области. Около 16% выезжали в Тульскую область, в столицу отправилось чуть больше 15% абонентов оператора. Наиболее редкими гостями стали амурчане, забайкальцы и мурманчане.

Вместе с тем аналитики отмечают снижение интереса россиян к странам СНГ. Если в прошлом году на майские праздники в страны ближнего зарубежья поехали 71% туристов, то в этом году – 56%. Количество поездок в страны СНГ снизилось на 8,5% по сравнению с прошлым годом.

Европейские страны приняли 7% путешественников, их доля за год сократилась еще на 1%.

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