В Орловской области 7 кило наркотика «потянули» на 14 лет

10.5.2023 | 16:46 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Осуждённые – граждане иностранного государства.

Фото: ИА «Орёлград» (иллюстративное)

Приговор по резонансному делу вынес Болховский районный суд. Двух граждан Киргизии признали виновными покушении на сбыт наркотических средств. Приговор оказался достаточно строгим – по 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Отягчающими обстоятельствами стали размер партии (около семи килограммов) и использование интернета, а также то, что злоумышленники действовали группой. В преступлении участвовали и другие лица, но уголовное преследование в их отношении выделили в отдельное производство.

Преступление произошло в июле минувшего года. Иностранцы, выполняя роль «курьеров», забрали из тайника партию, расфасованную по четырём свёрткам. Однако не успели сбыть незаконный товар – их задержала полиция.

Пока приговор не вступил в силу и может быть обжалован, сообщает прокуратура Орловской области.

ИА «Орёлград»

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