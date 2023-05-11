К юбилею освобождения Орловщины выпустят медаль

В первую очередь, ей отметят участников ВОВ.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, медаль будет серебристого цвета, а на её лицевой стороне изобразят мемориал из сквера Танкистов. Соответствующий указ уже подписан.

Вручать награду будет лично губернатор, а также другие высшие представители исполнительной власти региона.

В первую очередь, медалью отметят участников Великой Отечественной войны, непосредственно освобождавших Орловщину в 1943-м, а также тех, кто сражался с фашистами на других территориях, а теперь проживает в нашем регионе. Также награду вручат гражданам и коллективам, которые внесли большой вклад в патриотическое воспитание населения.

ИА «Орелград»