К юбилею освобождения Орловщины выпустят медаль

11.5.2023 | 16:47 История, Новости, Общество

В первую очередь, ей отметят участников ВОВ.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, медаль будет серебристого цвета, а на её лицевой стороне изобразят мемориал из сквера Танкистов. Соответствующий указ уже подписан.

Вручать награду будет лично губернатор, а также другие высшие представители исполнительной власти региона.

В первую очередь, медалью отметят участников Великой Отечественной войны, непосредственно освобождавших Орловщину в 1943-м, а также тех, кто сражался с фашистами на других территориях, а теперь проживает в нашем регионе. Также награду вручат гражданам и коллективам, которые внесли большой вклад в патриотическое воспитание населения.

ИА «Орелград»

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