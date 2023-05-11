Клычков: «Над Орлом патрулируют боевые самолёты»

11.5.2023 | 12:38 Новости, СВО

Орловский губернатор заявил об этом в соцсетях.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Очередной прямой эфир с Андреем Клычковым состоялся накануне вечером. Одна из слушательниц сообщила губернатору Орловской области, что недавно слышала громкие звуки летящего самолёта.

Клычков отреагировал: «Разворачиваются самолёты. Это, наверное, не совсем информация для всеобщего обсуждения, но уже не секрет. Над городом патрулируют боевые самолёты».

Также губернатор рассказал, что система защиты от дронов, установленная в Детском парке, может быть расширена.

ИА «Орелград»

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