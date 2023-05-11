Ливенские депутаты рассказали, на что были потрачены их миллионы

Горсовет Ливен отчитался о работе по выполнению наказов избирателей.

Отчет о проделанной в прошлом году работе был заслушан и утвержден на прошедшем заседании Ливенского городского Совета народных депутатов VI-го созыва. С ним выступила председатель Совета Елена Конищева. Как отметили в парламентской пресс-службе, она рассказала о нормотворческой и контрольной деятельности представительного органа местного самоуправления, исполнении наказов избирателей и депутатских запросов, взаимодействии с администрацией города и Контрольно-счетной палатой, общественными объединениями города и других направлениях работы Совета.

Докладчик отметила, что наиболее актуальным для депутатов является контроль реализации общего перечня наказов избирателей. Общая сумма денежных средств, выделенных из бюджета города на указанные цели, составила 4,8 миллиона рублей — из расчета 150 тысяч рублей на депутата. В течение 2022 года в данную программу шесть раз вносились изменения. Результатом стало исполнение наказов избирателей по приобретению и установке детского игрового оборудования и спортивного оборудования, на что было потрачено 1,06 миллиона и 340,4 тысячи рублей соответственно.

На благоустройство отдельных территорий было потрачено 405 тысяч депутатских рублей, на приобретение малых архитектурных форм – 185 тысяч, на покупку оборудования для учреждений культуры и спорта – 152 тысячи, на замену оконных блоков и дверей в бюджетных учреждениях – 891 тысяча, на приобретение компьютерной и оргтехники — 288 тысяч, учебного оборудования — 196 тысяч, на издание краеведческой литературы – 150 тысяч рублей.

В целом в 2022 году в Ливнах было исполнено 127 наказов избирателей. Из них в сфере образования было реализовано 60 наказов на общую сумму 2,29 миллиона рублей, в сфере ЖКХ – 55 наказов на 2 миллиона рублей (в том числе по приобретению и установке детского и спортивного игрового оборудования), в сфере культуры и спорта — 12 наказов на общую сумму 311,6 тысячи рублей.

«Наказы избирателей — это такая форма взаимодействия избирателя с депутатом, которая позволяет в короткие сроки выполнить общественно значимые мероприятия», — отметила в своем выступлении спикер Ливенского горсовета.

ИА «Орелград»