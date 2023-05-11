Между Орлом и Верховьем запустят дополнительные электрички

11.5.2023 | 16:37 Новости, Общество

Они начнут курсировать 15 мая.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Два дополнительных пригородных поезда будут ходить в ежедневном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (входящей в РЖД).

Пригородный поезд №6443/6444 «Орёл – Верховье» будет отправляться в 12:45 и прибывать на конечную станцию в 15:30. Обратный поезд «стартует» из районного центра в 16:45 и прибудет в областной центр в 19:20.

Ранее в РЖД сообщили об усилении мценского направления. Там тоже запустили две дополнительные электрички, в период до 24 сентября.

ИА «Орелград»

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