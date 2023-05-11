Муниципальных ритуальщиков ожидает еще одна проверка

Вслед за ревизорами МУП РОУ проверят аудиторы.

Контрольно-счетная палата города Орла продлила на второй квартал текущего года стартовавшую в первом квартале проверку эффективности деятельности МУП города Орла «Ритуально-обрядовых услуг». Также аудиторы проверяют использование переданного этому МУПу в хозяйственное ведение муниципального имущества в 2022 году и прошедшем периоде 2023 года. В случае необходимости проверка может затронуть и иные временные периоды. Добавим, что проводится она по поручению Орловского городского Совета народных депутатов.

Примечательно то, что МУП РОУ совсем недавно уже прошло одну проверку. Она была внеплановой и выездной. На основании распоряжения администрации города Орла от 10 октября 2022 года ее провели сотрудники контрольно-ревизионного отдела мэрии. Это была проверка финансово-хозяйственной деятельности МУПа. Тогда было установлено, что по итогам работы за 2020 год прибыль предприятия составила 407 тысяч рублей, за 2021 год – 9 тысяч рублей, а за 9 месяцев 2022 года (такой период был охвачен ревизией) у МУП РОУ сложился убыток в размере 3,786 миллиона рублей.

Власти города заинтересовались указанными цифрами. Прежде всего, их интересовали причины того, что предприятие менее чем за три года из прибыльного превратилось в убыточное, особенно учитывая его специализацию и рост показателя смертности на фоне пандемии коронавируса. По мнению ревизоров, на финансовый результат МУПа повлиял целый ряд факторов, таких как рост цен на материальные ресурсы, увеличение управленческих расходов и расходов на содержание транспортного хозяйства.

Указали ревизоры и на несвоевременное отражение в регистрах бухгалтерского учета расходов прошлых периодов в сумме 423,2 тысячи рублей, в чем усматривались признаки нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона «О бухгалтерском учете». Анализ ликвидности баланса предприятия за проверенный период показал, что не выполняется одно из условий ликвидности — наличие у предприятия возможности погашать кредиторскую задолженность в кратчайшие сроки. По мнению ревизоров, это свидетельствует о низкой платежеспособности предприятия. А платежный недостаток по итогам 9 месяцев 2022 года, в свою очередь, был расценен как свидетельство низкой эффективности деятельности предприятия.

Кстати, в рамках предыдущей проверки ревизоры указали, что муниципальное имущество, переданное МУП РОУ в хозяйственное ведение, используется им в своей административно-производственной деятельности. А сумма арендной платы, поступившей в проверяемом периоде по договорам на размещение телекоммуникационного оборудования на части кровли здания на Наугорском шоссе и аренды электросетевого имущества, составила 2,242 миллиона рублей. Информация о результатах предыдущей проверки была направлена управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла для сведения и контроля в рамках установленных полномочий. Посмотрим, что скажут аудиторы КСП по итогам своих контрольных мероприятий.

ИА «Орелград»