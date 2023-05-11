Орловчанин обокрал работодателя на 100 тысяч

Объектом похищения стала дорогостоящая электроника.

Преступление произошло в областном центре. Представитель магазина электротоваров заявил в полицию о пропаже на общую сумму около 100 тысяч рублей. Прямо с витрины магазина исчезли три телефона, а также смарт-часы.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к делу может иметь отношение новый сотрудник – 22-хлетний парень. После инцидента он больше не выходил на работу. В магазине он продержался только один день.

В ходе предварительного следствия версия подтвердилась. Как сообщает Управление МВД по Орловской области, по текущей версии орловчанин сдал свою «добычу» в ломбард. Электронику нашли и изъяли.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. В данный момент он задержан. Известно, что, несмотря на юный возраст, орловчанин ранее уже был судим.

ИА «Орелград»