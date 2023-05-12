Гибель велосипедиста обошлась орловчанину дорого

Районный суд вынес приговор по уголовному делу.

Жителя Ливенского района признали виновным по четвёртой части 264-й статьи УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Дорожный инцидент произошёл в июле минувшего года на трассе «Сетуха-Победное-Лунево-Моховое». Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем. Он проявил невнимательность, выехал на «встречку» и сбил велосипедиста. Тот ехал в противоположную сторону.

После ДТП водитель скрылся с места. Потерпевший скончался.

Как сообщает прокуратура Орловской области, приговор оказался серьёзным – пять лет и десять месяцев колонии-поселения, а также запрет на управление транспортными средствами в течение трёх лет. Пока что он не вступил в законную силу.

Дело рассматривал Залегощенский районный суд.

ИА «Орелград»