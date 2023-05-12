Мэрия Орла побила рекорд по времени на ответ

Об этом сообщил в своем отчетном докладе мэр Юрий Парахин.

Муниципальное образование «Город Орел» является лидером по количеству отработанных онлайн-обращений. Об этом в своем ежегодном отчете сообщил мэр Юрий Парахин. В качестве примера градоначальник привел систему «Инцидент Менеджмент». В сутки в ней отрабатывается от 60 до 100 обращений, а в «пиковые» моменты (при отключении-запуске отопления, при сильных снегопадах) – до 600 обращений в сутки. Срок ответа по нормативам – до 8 часов. Однако в январе 2023 года администрация города Орла поставила рекорд по среднему времени ответа – 1 час и 6 минут при «норме» 3 часа.

«Одно из обязательств администрации города Орла как органа муниципальной власти – это открытость перед населением, — отметил Юрий Парахин. — Речь идет не только о том, чтобы держать их в курсе происходящих городских событий, но и возможности в любой момент задать вопрос как в администрацию города Орла, так и ее первым лицам».

С мая 2018 года в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», а с марта 2022 года и в «Телеграмм» функционируют страницы администрации города Орла. Совокупное количество подписчиков увеличилось за истекший год более чем в 2 раза и превысило 23 тысячи человек. В феврале 2023 года мэр Орла открыл страницу в социальной сети «Одноклассники», тем самым обеспечив доступность на всех платформах обратной связи с населением. Совокупное количество подписчиков составляет около 15 тысяч человек, что почти в два раза больше аналогичного показателя 2021 года.

Кстати, в администрации областного центра с октября 2021 года функционирует Муниципальный центр управления. Его главная задача – мониторинг и отработка всех видов сообщений, обращений граждан и юридических лиц, поступающих по шести каналам связи, в том числе из аккаунтов губернатора Орловской области и мэра. Востребованность у населения онлайн-каналов обратной связи растет. Так, если в 2020 году было получено и обработано чуть более 2 тысяч обращений жителей, то в 2021 году показатель вырос до 13 457 онлайн-обращений, а в 2022 году – до 20 140 обращений.

ИА «Орелград»